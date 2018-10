Die Menschheit steuert auf eine Katastrophe zu. Das ist die Hauptbotschaft des Living-Planet-Reports, den die Umweltschutzorganisation WWF am Dienstag vorstellte. Die Studie untersucht alle zwei Jahre den ökologischen Zustand unseres Planeten. Und die Einzelheiten sind schockierend. In den vergangenen 40 Jahren ist die Menschheit auf über 8 Milliarden angewachsen. Gleichzeitig sind die Bestände an Wirbeltieren weltweit um 60 Prozent geschrumpft. Auch ein großer Teil der Regenwälder seien verschwunden. Die Menschheit verbraucht viel mehr natürliche Ressourcen, als die Erde erneuern kann. Um den Ressourcenverbrauch zu decken, bräuchten wir im Moment 1,7 Erden. Und der ökologische Fußabdruck wird jedes Jahr größer. Der WWF appelliert deshalb an die Staatschefs und Wirtschaftsführer der Welt, Verantwortung zu übernehmen und für den Planeten zu kämpfen. 2020 sei ein entscheidendes Jahr, denn dann treffen sich die Staatschefs der Welt in Peking, um ein neues Artenschutzabkommen auszuhandeln. Die Menschheit stehe vor der Wahl, so die Umweltschutzorganisation: Machen wir weiter, wie bisher? Oder versuchen wir ernsthaft, unsere Lebensgrundlage zu erhalten?