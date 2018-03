Dieser SUV von Volvo wurde in Genf zum Auto des Jahres 2018 gekürt. Das Modell mit dem Namen XC40 war im September 2017 an den Start gegangen und hat seitdem viele Auszeichnungen erhalten. Der VOLVO-Verantwortliche HAKAN SAMUELSSON sagte dazu: O-Ton: "Es ist eines der Autos der Zukunft, denke ich. Das betrifft nicht nur Volvo, sondern das gesamte Auto-Geschäft. Es ist ein Segment, das wächst. Die Leute lieben SUVs, sie sitzen etwas höher. Sie fühlen sich sicher und können gut sehen. Natürlich versuchen wir, alle Autos so zu bauen. Wir haben uns seit vielen Jahren auf die Geländewagen spezialisiert. Und nun haben wir einen relativ kleinen SUV, und daher stammt offenbar die große Beliebheit." Dieses Auto von Volvo gilt als direkter Kontrahent des Audi Q3, des BMW X1, des Mercedes GLA and des Jaguar E-PACE. Haupteigentümer von Volvo ist mittlerweile eine Holding aus China.