Am Valentinstag haben in Peru rund 20 Paare öffentlich ihre Liebe gefeiert und - geheiratet. Sie alle gehören der LGBT Community an, deshalb war der Akt rein symbolisch, denn eine Heirat zwischen Partnern desselben Geschlechts ist in Peru bisher nicht erlaubt. "Ich glaube, es ist nicht nur ein symbolischer Akt, wir, also in unserem Fall vier Schwulen, zeigen, dass es uns ernst ist, wir leben zusammen, wir heiraten, ganz gleich, was der Staat sagt." Gefeiert wurde im berühmten Park der Liebe in Perus Hauptstadt Lima, organisiert vom Red Peruana TLGB, dem peruanischen Netzwerk für Schwule, Lesben, Bi- Trans- und Intersexuelle Menschen.