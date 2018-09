Ein wegen der Tötung eines 35-jährigen Deutschen vor gut drei Wochen in Chemnitz festgenommener Iraker befindet sich nach Angaben der Chemnitzer Staatsanwaltschaft wieder auf freiem Fuß. Von einem dringenden Tatverdacht des 22-Jährigen könne nicht mehr ausgegangen werden, sagte Sprecherin Ingrid Burghart am Dienstag nach einem Haftprüfungstermin. "Er selbst bestreitet die Tat. Es gibt keine Zeugen, die gesehen haben, dass er mit einem Messer zugestochen hat. Weiterhin konnten objektive Spuren zu seiner Beteiligung an einem Tötungsdelikt bislang nicht festgestellt werden. Auch die heutige Anhörung der beiden Beschuldigten im Haftprüfungstermin führte zu keinem weiteren Ergebnis. Der Haftbefehl wurde daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft aufgehoben." Ein ebenfalls vor drei Wochen festgenommener Syrer bleibe jedoch in Haft, so Burghart: "Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft Chemnitz davon aus, dass an dem Tötungsdelikt der in der Haft befindliche syrische Beschuldigte und ein weiterer, flüchtiger irakischer Tatverdächtiger beteiligt waren. Nach letzterem wird weiter mit Hochdruck gefahndet. Wie genau es zu der tödlichen Messerattacke auf den 35-jährigen Deutschen gekommen ist, ist immer noch unklar. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft teilten bisher mit, was sich ihrer Ansicht nach in der Tatnacht genau ereignete. Nach der Tötung des Deutschen war es in der Stadt zu Aufmärschen rechter Gruppen und rassistischen Ausschreitungen gekommen. Der Fall hatte zu einer bundesweiten Debatte über Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit geführt.