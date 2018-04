An der Grenze zum Gazastreifen ist es am Freitag erneut zu schweren Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. Nach Angaben von palästinensischen Ärzten haben israelische Soldaten das Feuer auf protestierende Palästinenser eröffnet und einen von ihnen getötet sowie mehr als 200 weitere verletzt. Das israelische Militär erklärte, Palästinenser hätten Steine geworfen und Reifen angesteckt. Zudem hätten sie Brand- und Sprengsätze auf die israelische Seite der Grenze geschleudert und versucht, ins Land einzudringen. An der Grenze hatten sich palästinensischen Angaben zufolge mehrere Tausend Palästinenser versammelt. Die Proteste dort gehen bereits in die dritte Woche und sollen insgesamt sechs Wochen anhalten. Die Palästinenser demonstrieren für ein Recht auf Rückkehr in jene Gebiete, die heute Teil des israelischen Territoriums sind. Israel lehnt dies ab. Seit Beginn der Proteste wurden 31 Palästinenser durch Schüsse getötet und Hunderte weitere verletzt. Israelische Sicherheitskräfte kamen nicht ums Leben.