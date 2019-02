Die erste demokratische Verfassung Deutschlands wurde im August 1919 verkündet, und zwar in Weimar. Um die Weimarer Verfassung zu ehren kamen am Mittwoch Kanzlerin Merkel und andere Spitzenpolitiker zu einer Jubiläumsfeier zusammen. "Es ist sehr bewegend, dass wir heute in Weimar der 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung gedenken können, und wissen, dass damals ein wichtiger Schritt in Richtung Demokratie gegangen wurde. Mit ganz, ganz wichtigen neuen Rechten, zum Beispiel auch dem Wahlrecht für Frauen. Gleichzeitig ist die Weimarer Republik gescheitert. Nach ihr kam die schreckliche Periode des Nationalsozialismus und des Holocaust. Und unsere heutige Verfassung, unser Grundgesetz, das ja in diesem Jahr auch 70 Jahre alt wird, ist im Grunde auf dieser Weimarer Reichsverfassung aufgebaut und hat die Lehren aus den Schwächen dieser Verfassung gezogen. Und dieses Grundgesetz hat eine stabile Bundesrepublik hervorgebracht." Begonnen hatte der Tag in der geschichtsträchtigen Stadt mit einem ökomenischen Gottesdienst. Neben den offiziellen Veranstaltungen diskutierte die Kanzlerin auch mit jungen Leuten darüber, was Demokratie für sie bedeutet. Merkel sagte, es habe ich Freude bereitet junge Menschen dazu zu ermutigen, sich für die Demokratie einzubringen.