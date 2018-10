Veränderungen im Leben erfordern immer ein bisschen Mut. Aber diese sechs Menschen zeigten am Dienstag, dass sie für den Schritt in ein neues Leben einiges in Kauf nehmen. Am Rand der Aussichtsplattform des CN Towers in Toronto legten die Einwanderer aus sechs verschiedenen Ländern ihren Einbürgerungseid ab- mehr als 300 Meter über dem Boden ihrer neuen Heimat. Der kanadische Immigrationsminister Ahmed Hussein nahm den Schwur seiner neuen Mitbürger persönlich ab. Die kanadische Regierung setzt auf eine multikulturelle Gesellschaft und ist stolz auf ihre liberale Einwanderungspolitik. 2017 hat das Land mehr als 270.000 neue Einwanderer aufgenommen.