Es sieht nicht gerade zartfühlend aus, was hier in Kenia mit diesen Nashörnern gemacht wird. Aber laut dem "Kenya Wildlife Service" ist dies die beste Möglichkeit, die großen Tiere nachhaltig zu markieren und so zu ihrem Schutz beizutragen. Dieser Tage startete in Kenia ein neues Projekt, mit dem 22 Nashörner durch Kerben sehr zuverlässig markiert werden sollen. Der leitende Tierarzt der Organisation Francis Gakuya sagt, dass Ohr-Kerben als dauerhafte Markierungen das gesamte Nashorn-Leben über nutzbar seien, während anderen Arten der Markierung wie Sender am Horn mit Batterie nach einigen Jahren die Energie ausgehe. "Die meisten Tiere haben keine besonders eindeutigen Kennzeichen, die man nutzen könnte, um sie zu unterscheiden. Bei einigen geht das, besonders wenn es ein natürlicher Einriss ist oder eine Verletzung. Aber um 100-prozentig sicher zu sein, welches Tier es ist, nutzen wir diese Ohr-Kerben. Der wichtigste Zweck dieses Beobachtens ist, dass wir damit die Tiere genau und jeden Tag begleiten können, und wir wissen dann, was sie machen, denn es ist ziemlich schwierig, das zu schaffen." Die Aktion soll laut Regierung zwei Wochen dauern und etwa 600.000 US-Dollar kosten. In diesem National-Park leben, der Verwaltung zufolge, mittlerweile 104 Nashörner, 14 mehr als noch vor einiger Zeit.