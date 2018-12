BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**Digital:KEINE BESCHRÄNKUNGEN ** Annegret Kramp-Karrenbauer ist die neue CDU Vorsitzende. In einer Stichwahl stimmten 517 Delegierte für die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin, auf ihren Mitbewerber Friedrich Merz entfielen nur 482 Stimmen. Der zweite Durchgang war erforderlich, nachdem im ersten Wahlgang keiner der drei Bewerber auf die erforderliche Mehrheit gekommen war. Gesundheitsminister Jens Spahn schied mit den wenigsten Stimmen aus. Kramp-Karrenbauer hatte Unterstützung von der Frauen Union, dem Arbeitnehmerflügel, von der Kommunalpolitischen Vereinigung sowie von prominenten CDU-Politikern erhalten. Die Saarländerin gilt als Vertraute von Merkel. Sichtlich ergriffen nahm sie die Wahl am Freitagnachmittag an.