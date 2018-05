Im normalen Leben ist sie Schauspielerin - Anna-Maria Hadorn, 30 Jahre jung und dieser Tage in Berlin mit einer besonderen Mission unterwegs: Als Helferin auf der "re:publica", DER internationalen Konferenz für digitale Kultur in Berlin. Die wurde am Mittwoch eröffnet, Anna-Maria Hadorn sagt, sie arbeite hier freiwillig, weil die thematische Vielfalt und auch das bunte Publikum sie faszinierten. Zugleich sehe sie Zusammenhänge zu ihrer sonstigen Erwerbs-Arbeit: O-Ton: "Also, ich bin beruflich Schauspielerin. Und insofern ist es wichtig, weil alle relevanten Besetzungen über Portale laufen. Also, es gibt Portale, wo man sich als Schauspieler anmelden muss. Und anders kommt man quasi auch nicht an Jobs." Die re:publica findet bereits zum 12. Mal statt. Sie soll Schnittstellen von Internet und Gesellschaft diskutieren, als Chancen und Risiken. Das diesjährige Motto "POP" steht laut Mitgründer Markus Beckedahl für Popkultur und Power of People, aber auch für Populismus. O-Ton: "Ein Thema, das dieses Jahr fast alles dominieren, wird ist die Frage des Umgangs mit algorithmischen Entscheidungssystemen und künstlicher Intelligenz. Das ist keine neue technische Entwicklung, allerdings ist die Kombination aus neuen Verfahren, aus riesigen Datenmengen, aus Unternehmen die diese Datenschätze jetzt heben, etwas was ja unsere Gesellschaft verändern kann. Und hier geht es darum die richtigen demokratischen Kontrollen, die richtigen checks and balances dafür zu finden, um auf der einen Seite Innovation zu ermöglichen, aber auch eine gute demokratische Kontrolle dieser Technologien zu bekommen." Anna-Maria Hadorn, die aus München stammt, sagt, sie sehe nicht zuletzt Frauen-Fragen mit Blick auf das Netz als Herausforderung, für sich und die Gesellschaft: O-Ton: "Die Themen, die mich am meisten interessieren, sind durchaus Feminismus und Sichtbarkeit von Frauen in der Medienbranche. Ja, ich würde schon sagen, dass mich das auch am meisten bewegt." In diesem Jahr erwarten die Veranstalter an den drei Tagen rund 10.000 Besucher, 1.000 Besucher mehr als im Vorjahr. Zu den bekanntesten Gästen, die reden sollen, gehören die US-amerikanische Whistleblowerin Chelsea Manning und die türkische Journalistin und Autorin Ece Temelkuran. .