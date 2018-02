Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON ARMIN LASCHET, CDU-UNTERHÄNDLER ENERGIE UND UMWELT "Ich glaube, wie haben hier einen sehr guten Kompromiss errungen, der die drei Prinzipien Bezahlbarkeit von Energie, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit in einen Einklang bringt. Das Ziel ist, die energieintensive Industrie im Land zu halten und gleichzeitig die Wertschöpfungsketten im Land zu halten, aber auch an den Klimazielen für 2020, für 2030 und für 2050 weiter zu arbeiten. Das ist die Ambition, Realismus und Vision miteinander zu verbinden. Unser Ziel ist deshalb kurzfristig, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen und gleichzeitig keine Ausstiegsphilosophie in den Mittelpunkt zu stellen, sondern einen realistischen Abbau des CO2s bei der Energieerzeugung. Dazu wird es eine Kommission geben, die Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung in den Blick nimmt. Daran werden beteiligt die Wirtschaft, die Gewerkschaften, die betroffenen Region und die betroffenen Länder, und es wird einen Fonds geben, der diesen Strukturwandel in den nächsten Jahre begleitet wird."