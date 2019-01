Aufatmen für alle Bahnfahrer - zunächst sind keine weiteren Warnstreiks in Sicht. Die Lokführer-Gewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben sich nach monatelangen Tarifverhandlungen auf einen langfristigen Tarifvertrag geeinigt. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler sagte am Freitagmorgen in Frankfurt: "Wir haben uns geeinigt, die Verträge sind gemacht und sind auch unterschrieben. Und es ist eine gute Botschaft, insbesondere für unsere Bahnkunden, aber auch wertschätzend für unser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für das gesamte Unternehmen." Vereinbart wurde eine Lohnerhöhung um 6,1 Prozent in zwei Schritten, sowie eine Einmalzahlung von 1.000 Euro. Auch die betriebliche Altersvorsorge wurde verbessert. Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky zeigte sich ebenfalls zufrieden: "Die Lokomotivführer und Zugbegleiter dieses Landes haben von uns weiter verbesserte Arbeitszeitregeln erhalten, in denen wir auch die scharfe Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben noch etwas stärker abgebildet haben als bisher." Der Tarifvertrag läuft bis Ende Februar 2021. Mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatte sich die Bahn bereits Mitte Dezember nach einem Warnstreik auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.