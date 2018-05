Zwei Frauen waren am Mittwoch als prominente Rednerinnen zu Gast auf der 12. Digitalkonferenz re:publica in Berlin: Die Autorin und Journalistin Ece Temelkuran aus der Türkei lebt derzeit in Kroatien. Sie kritisierte die Politik und die Wirtschaft in ihrem Land und darüber hinaus mit deutlichen Worten: O-Ton: "Aktuell ist eines der wichtigsten Dinge, im digitalen Universum, die Tatsache, dass es keine ethischen und politischen Richtlinien gibt. Und wenn es an politischer und ethischer Richtung fehlt, dann sieht das so aus wie Mark Zuckerberg. Wenn ich ihn mir ansehe, mit seinem T-Shirt und seinen Jeans, dann denke ich immer an Umberto Eco, der gesagt hat, Faschismus zeige sich nicht nur in Uniformen." Die andere weltbekannte Rednerin war Chelsea Manning, Whistleblowerin aus den USA, die dort etliche Jahre im Gefängnis gesessen hat dafür, was die einen für Zivilcourage angesichts von mutmaßlichen Kriegsverbrechen des US-Militärs halten and anderen für Hochverrat. Sie sagte, wichtige reale Entwicklungen gerade für miltärische oder geheimdienstliche Zwecke seien gefährlich: O-Ton: "Ich habe mit großen Datensätzen gearbeitet und an Algorithmen gearbeitet, um diese Daten zu verarbeiten, in Irak. Und wir wissen, dass dass zu Entscheidungen über Leben und Tod von vielen Menschen auf der Basis von Algorithmen führte, auf der Grundlage unvollständiger Datensätze. Das Zeug wird für diese Zwecke benutzt. man kann sich nicht Datensätze einfach und naiv ansehen und glauben, das sei nur ein Suchverlauf. Maschinelles Lernen kann Erkenntnisse erzielen, zu denen Menschen einfach nicht in der Lage sind." Die re:publica in Berlin dauert drei Tage, von Mittwoch bis Freitag.