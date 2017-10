Einsteins Notiz versteigert - schnell geschrieben, teuer verkauft

"Stilles bescheidenes Leben gibt mehr Glück als erfolgreiches Streben, verbunden mit beständiger Unruhe." Diesen Dreizeiler verfasste niemand Geringeres als Albert Einstein in einem Hotel in Tokio vor fast 100 Jahren und steckte das Blatt Papier einem Dienstboten wahrscheinlich als eine Art Trinkgeld zu. Am Dienstag hat ein Auktionshaus in Jerusalem die Notiz versteigert - für 1,3 Millionen US-Dollar. Der Geschäftsführer des Auktionshauses, Gao Wiener: "Einstein ist weltweit bekannt, es ist jemand, der nicht nur Wissenschaftler interessiert, sondern alle. Es gibt sicher kein Kind auf der Welt, das nicht weiß, wer Albert Einstein ist. Das war es im Grunde genommen. Wenn Albert Einstein also ein paar tiefsinnige Worte hinschreibt, was das Geheimnis des glücklichen Lebens ist, dann ist das etwas, das jeden interessiert und jeden anspricht." Nach Angaben des Auktionshauses riet Einstein dem Dienstboten, die Notiz zu behalten und sagte, dass ihr Wert eines Tages ein gewöhnlichen Trinkgeld übersteigen würde. Das Physikgenie sollte Recht behalten.