In den USA jagt ein Wintersturm den nächsten. Amteurvideos zeigen die Auswirkungen des Kälteeinbruchs auf die Küstengebiete des nordöstlichen US-Bundesstaates Massachusetts. Im Hafengebiet von Boston mussten die Rettungskräfte eine Person aus einem in gefrorenem Wasser stecken gebliebenen Auto befreien. Vor allem an der Ostküste der USA verursachte der Wintereinbruch der vergangenen Tage schwere Schäden. Vielerorts kämpften die Menschen mit Überschwemmungen. Mehrere US-Bundesstaaten riefen den Notstand aus. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom. Tausende Flüge fielen aus, in vielen Orten blieben die Schulen geschlossen. Rettungskräfte waren im Dauereinsatz. Das Winterwetter wird landesweit für mehr als ein Dutzend Todesfälle Tagen verantwortlich gemacht. Die US-Medien bezeichnen die Stürme als "Bombenzyklon". Das Phänomen beschreibt das Aufeinanderprallen sehr kalter auf warme Luftmassen. Die entstehende Entladung vergleichen Meteorologen teilweise mit der einer Bombe.