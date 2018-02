Niedrige Temperaturen herrschen dieser Tage in weiten Teilen Europas - aber der Winter hat auch seine besonderen Seiten, wie hier in Irland. Unter null Grad Celsius auch hier, aber in der Stadt Galway findet diese besondere Art von "Eisbaden" einigen Zulauf. Mickey Burton zum Beispiel ist 66 Jahre alt und sagt, er mache das seit 17 Jahren hier täglich, bei jedem Wetter: O-Ton: "Wissen Sie, man fühlt sich hinterher einfach gut, geistig und körperlich. In jeder Hinsicht - man fühlt sich einfach gut!" Wie hier in der Stadt Cork fiel einiges an Schnee: Insgesamt herrschte in Irland außergewöhnliches Wetter - man rechnete dort offiziell mit dem heftigsten Schneefall seit 1982. Die extreme Frost-Front hat auch den Norden Spaniens ziemlich kalt erwischt. Straßen waren gesperrt, Schulbusse fielen aus zum Beispiel in einigen Teilen Kataloniens. Hier in der Region Barcelona fiel ungewohnt viel Schnee, im Norden des gesamten Landes war die Wetterlage so, dass es auch Warnungen vor etwaigen Lawinen gab. Das kalte Wetter soll auch hier bis mindestens zum Wochenende andauern. Die kalten Luftmassen stehen unter Einfluss aus Sibirien, weswegen manche Wetterexperten bei diesem Wintereinbruch auch vom "Beast from the East" reden, vom "Biest aus dem Osten". In Großbritannien gab es auf vielen Straßen wegen Eis und Schnee chaotische Zustände. Kaum etwas ging, wie auch diese Krankenschwester in der Nähe von Norwich erfahren musste: "Ich muss zur Arbeit" - "Sie sind Krankenschwester, nicht wahr? " "Die armen Kolleginnen von der Nachtschicht sind noch immer da, seit halb acht gestern Abend. Und keiner kann sie ablösen." "Wie lange sind Sie unterwegs?" "Seit knapp drei Stunden jetzt". "Das dauert heute alles sehr lange". "Ja, ich fürchte, ich komme erst an, wenn meine Schicht eigentlich schon zu Ende wäre". Es gab zahlreiche Unfälle. In einigen ländlichen Gegenden Englands fielen die Temperaturen sogar auf bis zu minus zwölf Grad Celsius, also in Bereiche, in denen Meteorologen von strengem Frost ausgehen.