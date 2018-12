Wen Eisbär-Dame Tonja aus dem Tierpark Berlin da in den Armen hält, ist ihr neugeborenes Baby. Samstagnacht brachte sie das Jungtier zur Welt. Der Nachwuchs liegt stets dicht am wärmenden Fell der Eisbären-Mutter. Dr. Florian Sicks aus dem Tierpark Berlin: "Wir wissen von früheren Untersuchungen, dass es so ungefähr 600 Gramm wiegen würde und Meerschweinchen-groß ist. Wir können es natürlich nur über Video beobachten und wissen daher die genauen Daten nicht. Dann hat es eine Weile gedauert, bis es das erste Mal getrunken hat. Das Jungtier muss ja erst mal lernen, wo die Zitze ist und dass sie das finden kann." Eisbären-Mütter ziehen sich für die Geburt und die Zeit danach zurück, um den Nachwuchs aufzuziehen. Bevor sich Tonja in ihre Höhle begab, hatte sie über den Sommer etwa 160 Kilogramm zugenommen, um die Zeit an ihrem Rückzugsort überbrücken zu können. In den ersten zehn Tagen ist die Sterblichkeit bei Neugeborenen nämlich besonders hoch. "Eisbären-Jungtiere sind ausgesprochen empfindlich, insbesondere in den ersten etwa zehn Tagen. Sie kommen sehr unterentwickelt zur Welt, sind ja auch taub und blind und stark von der Mutter eben abhängig. Und deswegen sind da, da kann sich natürlich immer eine Infektion einschleichen oder Ähnliches. Die Überlebenschancen liegen so bei etwa 50 Prozent. " Im natürlichen Lebensraum sind die Überlebenschancen noch viel schlechter, so Sicks. Eisbären-Mutter Tonja hatte zuvor schon zwei Jungtiere verloren. Für den Erfolg dieser Aufzucht sei laut Sicks absolute Ruhe ein entscheidender Faktor.