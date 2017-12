Tanzende Eisbären kriegt Papst Franziskus im Vatikan wohl selten zu sehen, also eher nie. Bei seiner wöchentlichen Generalaudienz empfing das katholische Kirchenoberhaupt am Mittwoch Zirkus-Artisten - und deren Darbietungen bereiteten ihm dem Augenschein nach Freude. Auch den Bezug zum Religiösen stellte der Pontifex her. O-Ton: "Zirkuskunst bringt uns, genau wie die Schönheit, näher zu Gott. Und Sie schaffen das mit Ihrer Arbeit und Ihrer Kunst. Danke für das, was Sie tun." Es war nicht das erste Mal, dass Zirkusdelegationen im Vatikan für Stimmung sorgten. Bei einer ähnlichen Einlage präsentierte eine italienische Truppe 2009 ein Löwenjunges vor Papst Benedikt, und 2016 übergab ein Clown eine Ballonblume an Franziskus. Doch ansonsten regiert ein solches Maß an Jubel, Trubel, Heiterkeit hier wohl, wie gesagt, eher selten.