Die nordindische Region Kaschmir gerät nicht selten wegen Konflikten und Kampfhandlungen in die Schlagzeilen. Bei diesem Eis-Bau handelt es sich jedoch um einen besonders friedlichen Ort. In dem abgelegenen Dorf Gya lockt ein Café im Eis Anwohner und Touristen an. Der Bau entsteht dadurch, das Wasser auf ein kegelförmig aufgespanntes Netz fällt und gefriert. Die Form ist einer sogenannten Stupa nachempfunden - einem buddhistischen Kultbau. Die Bau ermöglicht außerdem das Winterwasser für den Frühling zu konservieren. Dieser Tourist erzählt: "Mir hat es wirklich gefallen, ich habe das erste Mal in einer Eis-Stupa gesessen, Tee getrunken und Nudeln gegessen. Aber dieses Konzept ist ja auch, um die Wasserkrise in den Griff zu bekommen." Normalerweise entstehen kleine Gletscher in den höheren Berglagen, die im Sommer langsam abschmelzen und das ganze Jahr lang die Wasserversorgung sicherstellen. Aufgrund der steigenden Temperaturen sehen sich die Bewohner der Region allerdings gezwungen, alternativen zur Wasserkonservierung zu finden. Die Eis-Stupa ist eine der beliebtesten Formen. Hier in Gya soll das Wasser aus dem Bau für einen Kräutergarten genutzt werden.