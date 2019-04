Aus einer jungen Frau wird eine futuristische Eisprinzessin. So gesehen bei der Deutschen Meisterschaft für Maskenbildner in Ausbildung in Düsseldorf. Dort traten am Sonntag sechs angehende Maskenbildner gegeneinander an, um zu zeigen, was mit Pinseln, Make Up, Kunststoff und vor allem viel Fantasie so alles möglich ist. Das Motto des Wettbewerbs hieß "Eiszeit". Auch die Modelle hatten viel Spaß: "Ja super. Man hat das Gefühl, man spielt gleich in einem Fantasy-Film mit. Das ist natürlich ganz toll, bei so etwas auch dabei zu sein." Die Teilnehmer hatten nur eineinhalb Stunden Zeit, um ihre Interpretation des Eiszeit-Themas umzusetzen. Jury-Mitglied Bettina Kranz sagt, worauf es ankommt. "Ich muss drauf achten, sind die Teile festgeklebt? Sind die Übergänge sichtbar oder gut eingeschminkt? Ist die Farbgebung harmonisch? So ein Kunststoffteil ist ja schwieriger einzuschminken, anders einzuschminken als natürliche Haut. Passt das? Sind die Sachen fest und stabil, so dass sie damit auch agieren können? Sei es, dass sie auf die Bühne gehen und da drei Stunden spielen. Oder für einen Tag beim Dreh, zwölf Stunden oder so. Das hält nicht, aber dass es eine Menge aushält. Das sind so die Sachen, auf die ich achten muss. Also ich darf nicht nach meinem eigenen Geschmack gehen." Die Ergebnisse, da waren sich auch die Zuschauer einig, konnten sich sehen lassen. Wenn es danach geht, müssen sich die angehenden Maskenbildner um ihre Zukunft wohl keine Sorgen machen. Den ersten Platz und 1000 Euro Preisgeld gab es übrigens für Janika Kreutzer aus Berlin. Sie schuf eine ziemlich übel zugerichtete Königin Elizabeth.