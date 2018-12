Dass die Elefanten Freude an diesem Umzug haben, darf bezweifelt werden. Für die Einwohner der thailändischen Provinz Ayutthaya aber scheint es ein lang erwartetes Spektakel zu sein. Denn am 24. Dezember tauschte der Weihnachtsmann seine Rentiere gegen die Dickhäuter, genauer gegen zwei erwachsene Tiere und ein Kalb. Ihre Aufgabe: Luftballons, Süßigkeiten und Stofftiere an die Kinder einer örtlichen Schule zu verteilen. "Ich habe dieses Jahr schon zwei Geschenke bekommen." "Eines davon ist ein Handtuch in Form eines Elefanten." Der Auftritt der Weihnachtselefanten gilt unter den Kindern das Highlight des Jahres. Die rund 2000 Jungen und Mädchen bedankten sich dann ihrerseits mit einem Tänzchen. Obwohl Thailand hauptsächlich buddhistisch geprägt ist und Christen nur rund 0,7 Prozent der Bevölkerung ausmachen, ist Weihnachten ein Fest, zu dem auch in Thailand gern geschenkt und damit auch konsumiert wird.