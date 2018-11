Elon Musk hat ein Video einer Fahrt durch einen Test-Tunnel gepostet. Musks Firma "The Boring Company" gräbt an einem Tunnel unter Los Angeles. Ziel ist ein Tunnelnetzwerk und ein Transportsystem, das den städtischen Verkehr in Zukunft entlasten und in den Untergrund verlegen soll. Laut Musk soll der Testtunnel am 10. Dezember eröffnet werden.