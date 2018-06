Tesla-Chef Elon Musk hält es für "ziemlich wahrscheinlich", dass der Elektroautobauer bis Ende Juni sein Produktionsziel von wöchentlich 5000 Autos vom neuen "Model 3" erreicht. Musk sagte am Dienstag vor Aktionären auf der Hauptversammlung im kalifornischen Mountain View, im Moment liege die Kapazität bei 3500 Autos pro Woche. Tesla hatte in der Vergangenheit mit Schwierigkeiten beim Fertigungsanlauf des "Model 3" zu kämpfen, von dessen Erfolg die langfristigen Gewinnaussichten des Unternehmens abhängen. "Ich kann Ihnen sagen, das waren die schrecklichsten paar Monate, die ich je erlebt habe, und wahrscheinlich auch viele andere bei Tesla. Aber so langsam wird es." Zuvor hatte die Versammlung einen Antrag abgeschmettert, Musk sein Amt als Vorsitzender des obersten Tesla-Führungsgremiums zu nehmen. Auf die Frage einer Aktionärin, ob es künftig möglich sein werde, Tesla-Fahrzeug ohne Lederkomponenten zu ordern, antwortet Musk: "Es steht noch nicht auf unserer Website, aber Sie können einen Tesla auch ohne Leder kaufen. In unserem Modell Y beispielsweise wird kein Leder verbaut sein, auch nicht beim Lenkrad. Und selbst dann nicht, wenn das Fahrzeug über ein Lenkrad verfügt." Tesla ist nach Jahren des Wachstums in schwierigeres Fahrwasser gekommen. Es gab immer wieder Probleme in der Produktion, und Experten sehen die Fertigungsziele mit Skepsis.