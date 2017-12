Seit drei Jahren hoffen die Eltern von 43 vermissten mexikanischen Studenten auf eine lückenlose Aufklärung des vermutlich gewalttätigen Verschwindens ihre Töchter und Söhne. Am Dienstag marschierten sie deshalb zu der Basilika der Heiligen Guadalupe in Mexiko Stadt, um bei ihr Fürbitte zu halten. Von offizieller Seite lautet die Geschichte der 43 Studenten wie folgt: Im September 2014 kam es bei einer Demonstration von ca. 100 Studenten zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. 43 von ihnen wurden dabei von korrupten Beamten entführt, einem Drogenkartell übergeben und ermordet. Ihre Leichen wurde verbrannt, ihre Asche in einem Fluss entsorgt. Doch auch drei Jahre nach dem Fall bleiben die Eltern mit Fragen zurück, denn unabhängige Ermittler konnten Lücken in der Fahndung der Regierung nachweisen. Auch Vidulfo Rosales, Anwalt der Eltern, beteiligte sich an dem Marsch. „Wir wollen unsere Klagen der Heiligen Guadalupe vortragen, über alles, was passiert ist, was die Regierung ihren Bürgern angetan hat, was sie während der Ermittlungen getan hat, wie sehr die Eltern darunter leiden, dass ihnen die Türen der Gerechtigkeit verschlossen sind." Das Verschwinden der Studenten der Hochschule Ayotzinapa hat international Aufmerksamkeit erregt, und immer wieder zu Protesten in Mexiko geführt. „Wir wollen auch Stärke erbitten, damit die Eltern ihre Forderungen weiter verfolgen können, und wir wollen die Regierung bitten, sich dem Fall der 43 sensibel anzunehmen." Die Studenten verschwanden in der Stadt Iguala, im Südwesten Mexikos. Das Land kämpft seit Jahrzehnten mit ausufernder Gewalt im Zusammenhang mit Drogenkartellen.