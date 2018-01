Das Elterngeld Plus ist eine Erfolgsgeschichte. So das Fazit der geschäftsführenden Bundesfamilienministerin Katarina Barley von der SPD, die am Mittwoch das Kabinett informierte. Das Elterngeld Plus war 2015 eingeführt worden. Damit können Eltern, die in Teilzeit erwerbstätig sind, länger Elterngeld beziehen. Es beträgt mindestens 150 Euro monatlich und höchstens 900 Euro und wird für bis zu 28 Monate gezahlt. Wenn beide Elternteile für 25 bis 30 Wochenstunden Teilzeit arbeiten und sich die Betreuung des Kindes teilen, kann die Leistung zudem für vier zusätzliche Monate in Anspruch genommen werden. Beide Elternteile zusammen kommen so auf maximal 36 Monatsbeträge Elterngeld Plus. Seit der Einführung der Leistung hätten immer mehr Männer und Frauen das Elterngeld Plus in Anspruch genommen, sagte Barley. Die Zahl der Anträge habe sich bis 2017 verdoppelt. "Wir müssen die Wünsche der Mütter und Väter weiterhin im Blick behalten und das Angebot weiter ausbauen. Es wird verstärkt darum gehen, Vätern und Müttern die Möglichkeit zu geben, partnerschaftlich zu erziehen. Wir reagieren damit auf einen Wunsch der Väter und Mütter, sich Erziehung und Beruf partnerschaftlicher aufzuteilen, als das bisher der Fall ist. Und wir sehen uns auch in der Pflicht, dies als Bundesregierung zu unterstützen." Auch für eine neue Bundesregierung müsse das Thema Familienarbeitszeit ein wichtiges Thema bleiben, forderte Barley.