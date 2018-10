Endspurt in Hessen. Vor der Landtagswahl am Sonntag haben die Parteien das Ende des Wahlkamps eingeläutet. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat zum Wahlkampfabschluss der CDU vor einem Linksbündnis nach den Wahlen am Sonntag gewarnt. "Die einzige Frage ist: Bleibt Hessen stabil, bleiben wir erfolgreich unter Führung der CDU, und meiner Führung, oder gibt es ein Linksbündnis? Alles andere ist völlig unerheblich. Und das ist genau die Botschaft, die wir rüberbringen müssen. Ich will keinen hören, der mir irgendetwas am 29. erzählt, er hätte da Bedenken für dies oder jenes. Meine Damen und Herren, nichts wird besser in diesem Land mit einem Linksbündnis." Bei der Landtagswahl drohen CDU und SPD nach Umfragen hohe Verluste, während die Grünen den Sozialdemokraten den Rang als zweitstärkste Kraft streitig machen. Eine Wiederwahl der schwarz-grünen Regierung unter Bouffier wäre nach den Erhebungen ebenso möglich wie ein Dreier-Bündnis unter Führung von SPD oder Grünen. Die hessischen Grünen haben sich bereits am Donnerstag Abend in Frankfurt auf einen fulminanten Wahlerfolg eingeschworen. Der Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir betonte die Eigenständigkeit seiner Partei: "Wir sind die hessischen Grünen. Wir sind nicht Rot-Grün, wir sind nicht Schwarz-Grün, wir sind nicht Rot-Rot-Grün, und wir träumen auch nicht von Jamaika. Wir sind die hessischen Grünen." Die FDP richtete im Endspurt ihre Angriffe auf den grünen Spitzenmann. Parteichef Christian Lindner warnte auf dem Wahlkampfabschluss der hessischen FDP am Freitag vor einem grünen Ministerpräsidenten. "Der Al Wazir ist ein netter, ehrlicher Mann, aber mit was hat der sich die letzen fünf Jahre beschäftigen müssen? Nur mit Sachen, die er nicht mag oder innerlich ablehnt. " Auf die Wahl in Hessen schauen sicherlich die Bundespolitiker in Berlin. Denn das Ergebnis wird auch als Lackmustest für die weitere Zusammenarbeit der Großen Koalition im Bund gesehen.