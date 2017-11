Keine Schließung - das war die Kernforderung am Freitagvormittag hier vor dem Siemens-Werk in Berlin. 6900 Stellen will der Industriekonzern weltweit streichen und zwar im Geschäft mit Turbinen, Generatoren und großen Elektromotoren - die Hälfte davon in Deutschland. Für die Beschäftigten auch hier im hessischen Offenbach ein herber Schlag. Am Freitagvormittag war die Belegschaft über die Pläne informiert worden, so auch Jochen Weiß und Tanja Scorrano, die seit fast 27 Jahren für Siemens tätig ist. "So kann man das mit uns nicht machen, uns einfach jetzt sagen, das war es jetzt. Ich finde, dann sollte man wirklich Alternativen bieten oder sagen, wir tun irgendwie andere Aufträge oder umstrukturieren, oder wie auch immer." "Es werden ja jedes Jahr noch bessere Geschäftszahlen präsentiert. Die Division macht Gewinn ohne Ende, und dann eine Betriebsschließung kann man nicht nachvollziehen." Die IG-Metall will dem Konzern eigene Pläne vorstellen und will sich gegen Werksschließungen einsetzen, so die Bevollmächtigte Marita Weber: "Die Belegschaft hat hier eben in der Betriebsversammlung schon deutlich an Applaus und Buh-Rufen gezeigt, dass sie bereit ist, Widerstand zu leisten und das werden wir von der IG-Metall Offenbach auch unterstützen." In Offenbach hatte Siemens angekündigt, den Standort aufzugeben. Dabei könnte es zum ersten Mal seit zehn Jahren zu Entlassungen bei Siemens auf dem Heimatmarkt kommen. Mit Abstand am stärksten betroffen ist die Kraftwerks-Sparte, die laut Konzern unter der Energiewende leidet. Die Gasturbinen-Werke in Görlitz und Leipzig in Sachsen sollen geschlossen werden, in Erfurt könnte ein Verkauf die Schließung noch verhindern.