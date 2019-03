Seelenruhig trabt dieser Elefant durch die Straßen. Behörden berichteten, dass der junge Bulle am Sonntag Beschädigungen und Verwüstung in Menghai, einer Stadt im Süden des Landes, angerichtet haben soll. Wie ein staatlicher Sender berichtete, soll der junge Elefant „Xiang San" heißen und sich von seiner Herde entfernt haben. Dadurch sei er aufgeladen und würde sich schlecht benehmen, heißt es. Elefanten gelten in urbanen Regionen als gefährlich. In den letzten Jahren hat sich durch die Ausweitungen von chinesischen Städten sowie des Ackerlandes der Lebensraum für die Wildtiere verkleinert, wodurch der Konflikt zwischen Mensch und Tier in China immer mehr zunimmt.