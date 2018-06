Ein aufregender Morgen, mit gutem Ende. Am Dienstagvormittag räumte die Polizei eine Grundschule im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen, weil man eine Gefahrenlage vermutet hatte. Auslöser war der Anruf eines Anwohners, der am morgen beobachtet hatte, wie zwei verdächtige Personen in das Schulgebäude gegangen waren. Die Verdacht wurde jedoch nicht bestätigt. Thomas Neuendorf, Sprecher der Berliner Polizei erklärte: "Wir haben mit 100 Kräften dieses Gebäude abgesucht. Wir sind mit dem SEK dabei, noch die restlichen Räumlichkeiten in diesem Haus abzusuchen. Bisher haben wir keine verdächtigen Feststellungen getroffen, es wurden keine verdächtigen Personen in dem Gebäude gesehen, und bisher ist glücklicherweise hier niemand verletzt, bedroht oder sonst wie zu Schaden gekommen." Lehrer und Schüler waren von den Einsatzkräften vom Schulgebäude auf einen gegenüberliegenden Hof geführt und dort betreut worden. Etwa 250 Beamte waren im Einsatz, darunter das Sondereinsatzkommando und Seelsorger für die Kinder und das Personal der Schule. Bereits um kurz nach eins teilte die Polizei auf Twitter mit, es habe die Untersuchungen abgeschlossen und keine Hinweise auf eine Gefahr gefunden.