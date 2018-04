In dieser Anlage und den dazugehörigen Vakuumbehältern in Großbritannien arbeiten die Wissenschaftler daran, Plastikmüll und andere Kunststoffe künftig industriell abbauen zu können. Ein Wissenschaftlerteam aus den USA und Großbritannien will dazu ein Enzym weiterentwickeln, dass sie zuvor per Zufall geschaffen hatten. Sie hatten ein Enzym untersucht, das Bakterien wahrscheinlich selbstständig in einer Recyclinganlage in Japan entwickelt hatten. Es half ihnen, Plastik zu verdauen und somit als Nahrung zu nutzen. Bei ihren Forschungen veränderten die Forscher das Enzym und stellten dabei eine neue Variante her, die Plastik noch besser zersetzte, als die ursprüngliche. Ziel sei es jetzt, dass Enzym weiter zu verbessern, um PET und eventuell andere Kunststoffe industriell abbauen zu können. Professor John McGeehan von der Universität Portsmouth: "Wir wollen Gallonen von starken Enzymen herstellen und sie in einen Tank mit Plastik tun. Das ist unser Ziel. Das ist der gleiche Weg, wie Waschmittel entwickelt worden sind, um bei hohen oder niedrigen Temperaturen zu funktionieren. Das gleiche machen wir mit dem Enzym. Und hoffentlich können wir etwas entwickeln, das auch im industriellen Rahmen genutzt werden kann. Im Moment wird Plastik nicht wirklich recycled. Entweder landet es auf der Müllhalde oder wird verbrannt. Wenn es verbrannt wird, produziert es CO2 und wenn man mehr Plastik macht, braucht man mehr Öl. Dieses System würde dabei helfen, Plastik richtig zu recyclen. Und das 100 Prozent nachhaltig." Damit - so die Hoffnung - könnte dann auch der ständig wachsende Berg von Plastikmüll auf der Welt kleiner gemacht werden. Bis es soweit ist, wird es aber nach Einschätzung der Wissenschaftler noch einige Zeit dauern. Bisher sei man mit der Forschung hier erst am Anfang, hieß es.