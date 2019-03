In diesem Jahr haben Frauen bis zum 18. März im Vergleich zu den Männern umsonst gearbeitet. Denn bisher gibt es eine Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen von 21 Prozent. Um dies zu ändern, sind SPD-Politiker, Gewerkschaften, Sozialverbände und viele andere am Montag in Berlin zu einer Kundgebung zusammengekommen. Sie wollen unter anderem mehr Gehalts-Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern erreichen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Montag in Berlin: "Wir demonstrieren für Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern. Frauen sollen genauso gut bezahlt werden wie Männer. Wenn Frauen immer noch 21 Prozent weniger Lohn bekommen, wenn Frauen weniger in Führungspositionen sind, wenn Frauen diejenigen sind, die sich um Kinder und Pflegebedürftige in diesem Land kümmern, dann läuft in unserem Land was schief. Das muss sich ändern." Und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat da auch ganz konkrete Maßnahmen im Blick: "Wir haben überdurchschnittlich viele Frauen in den sozialen Berufen. Das heißt also, wenn überdurchschnittlich viele Frauen dort auch nicht gut bezahlt werden, nicht die gleichen Chancen auf Führungspositionen haben, dann haben sie schon da eine strukturelle Lohnlücke. Und das muss sich verbessern. Das wird nur gehen, wenn wir die sozialen berufe aufwerten, wenn wir dafür sorgen, dass Frauen in diesen Berufen und Männer natürlich auch besser bezahlt werden, dass sie eine Ausbildungsvergütung bekommen - genauso wie in den technischen Berufen." Aber das ist nach Ansicht einiger Demonstrantinnen noch lange nicht alles. "Der Lohn ist natürlich nur ein Anfang. Für Frauen sollten auch insgesamt Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen zu arbeiten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man auch als Mutter nicht immer die Chance bekommt, eine qualifizierte Arbeit zu machen, zum Beispiel in Teilzeit." "Es müssen Anreize geschafft werden, dass die partnerschaftliche Arbeitsteilung wirklich partnerschaftlich ist und wirklich geteilt. Das hat vor allem mit den Einkünften von Frauen zu tun, die geringer sind. Mit der Beteiligung von Frauen in Führungspositionen hängt das zusammen. Da, wo Frauen Verantwortung haben, werden auch geschlechtersensiblere Arbeitskulturen etabliert." Der Equal Pay Day hat seinen Ursprung in den USA, wo er 1966 zum ersten mal begangen wurde. In Deutschland wurde er 1988 eingeführt. Der Aktionstag markiert symbolisch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern.