In Mexiko haben zahlreiche Menschen für mehr und schneller Hilfe nach dem Erdbeben Mitte September protestiert. In der Hauptstadt Mexiko-Stadt blockierten sie am Donnerstag Strassen und forderten einen schnelleren Wiederaufbau der zerstörten Gebäude. Viele beklagten widersprüchliche Angaben von staatlichen Stellen, die die Erdbebenschäden untersuchen. Zudem müssten endlich mehr Hilfsgelder freigegeben werden und die Menschen aus Notquartieren und Zelten geholt werden. Bei dem Beben am 19. September waren in Mexiko 369 Menschen getötet worden. Die meisten davon in und um die Hauptstadt Mexiko-Stadt.