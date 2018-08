Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht auf neue Weise: Er machte am Montag in Ankara deutlich, dass er gegen negative Kommentare zur Wirtschaft in sozialen Netzwerken vorgehen wolle. O-Ton: "Es gibt ökonomische Terroristen auf Social Media. Die Justiz hat Maßnahmen ergriffen. Wir bauen das aus mit dem "Capital Markets Board" und wir werden die nötigen Strafen verhängen, wenn wir die Leute gefasst haben. Das ist alles Verrat!" Entsprechende rechtliche Maßnahmen gegen solche Mitteilungen würden eingeleitet, hieß es aus dem Innenministerium. Seit dem 7. August seien 346 Nutzerkonten auf sozialen Netzwerken ausgemacht worden, in denen der Verfall der Lira auf provozierende Art und Weise kommentiert worden sei. Große Teile der türkischen Eliten stemmen sich sich mit Investitionen, Drohungen und Geldspritzen gegen den dramatischen Verfall der Lira - bislang vergeblich. Trotz Maßnahmen der Notenbank und Beschwichtigungen der Regierung rutschte der Kurs der Landeswährung am Montag auf einen historischen Tiefstand ab. Ein Dollar kostete 7,24 Lira - so viel wie nie zuvor. Damit hat die Lira in diesem Jahr mehr als 40 Prozent an Wert verloren. In London sagte der Finanzmarktexperte von WH Ireland, Mike Ingram: "Ich bezweifele sehr, dass das, was derzeit in der Türkei angekündigt wurde, ausreicht, um sicher die türkische Lira zu stabilisieren. Die steht ja im Fokus der meisten Investoren. Ich denke, das Hauptproblem bleibt, dass unter Erdogan die wirtschaftlichen Institutionen weitgehend ausgehöhlt wurden." Ein wesentlicher Grund für die Währungskrise sind Befürchtungen, Präsident Erdogan, der seit einer Verfassungsänderung mit besonders großer Machtfülle ausgestattet ist, könnte sich massiv in die Wirtschaft und die Währungspolitik einmischen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas von der SPD zeigte sich in Berlin besorgt über die Lage in der Türkei: O-Ton: "Die Entwicklungen, die es in der Türkei zurzeit gibt, erfüllen uns mit großer Sorge. Die Türkei ist ein wichtiger Staat auch für die europäische Wirtschaft. Über die Europäische Union hinaus, auch für deutsche Unternehmen, und insofern ist das, was wir dort sehen, wirklich beunruhigend." Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump eine Verdoppelung der Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei angeordnet. Erdogan sprach daraufhin von einer möglichen Abkehr vom Westen und kündigte eine etwaige stärkere Hinwendung zu Russland, China und der Ukraine an.