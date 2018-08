Nun sind auch die iPhones von Apple in vorderster Front dabei im US-amerikanisch-türkischen Streit: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das US-Unternehmen Apple rhetorisch ins Visier genommen und verschärft damit den Streit mit der US-Führung: Man könne ja nicht zuletzt auf den türkischen Elektronikkonzern Vestel bauen, sagte Erdogan am Dienstag in Ankara vor Anhängern: O-Ton: "Wir werden nun jedes Produkt, das wir bisher für Devisen einführen, hier herstellen und diese Waren dann sogar exportieren! Wir werden einen Boykott auf US-Elektronikprodukte starten: Wenn die ihre iPhones haben, gibt es auf der anderen Seite Samsung". Vor Abgeordneten seiner AK-Partei versuchte er zugleich, Sorgen über den Kursverfall der Lira und Verluste an den türkischen Aktienmärkten zu zerstreuen: Die notwendigen Maßnahmen in Bezug auf die Wirtschaft seien ergriffen worden. Erdogan sagte erneut , er sehe ausländische Kräfte hinter der wirtschaftlichen Krise in der Türkei. Türkische Smartphone-Kunden und -Verkäufer zeigten sich in Istanbul am Dienstag geteilter Meinung zum angekündigten Boykott gegen iPhones: O-Ton: "Das ist nicht mein erstes iPhone. Ich nutze die seit Jahren. Wenn diese Geräte in die Türkei eingeführt werden, denke ich, wir sollten sie auch kaufen können. Wenn sie aber mit einem Boykott belegt werden, dann sollte man sie auch gar nicht erst importieren." O-Ton: "Es ist leicht zu sagen - esst keine Hamburger! Kauft dieses Smartphone nicht! Ich habe eine 16-jährige Tochter. Nimm ihr das iPhone weg, wenn Du kannst! All diese Leute sollen jetzt keine iPhones kaufen? Das kann nicht sein! Das ergibt für mich keinen Sinn! Wie lange will man das durchhalten? Zwei Tage später werden die Leute wieder iPhones kaufen. Wie auch immer - nimm die Hälfte der Parlamentarier: Wir wollen mal sehen, ob und wie die sich von ihren iPhones trennen. Sogar deren Familien haben diese Geräte. Nein, das ist nicht die Lösung!" Die türkische Lira legte zwar am Dienstag zu, ein Dollar kostete mit 6,55 Lira etwa 5 Prozentpunkte weniger als am Montag. Allerdings kritisierten Investoren, die Maßnahmen reichten nicht aus, um die Wurzeln des Währungsverfalls zu packen. Bereits am Montag hatte die Zentralbank Geldspritzen zugesichert, um den Währungsverfall in der Türkei zu stoppen. Die türkische Führung hatte in den vergangenen Tagen angekündigt, ihr Land könne sich von den USA abwenden. Der russische Außenminister Sergej Lawrow stützte bei einem Besuch am Dienstag in der Türkei die Vorwürfe gegen die US-Regierung. Die Strafmaßnahmen gegen Russland und die Türkei seien ein Weg für die US-Führung, sich einen unfairen Vorteil im internationalen Handel zu verschaffen, sagte Lawrow in Ankara.