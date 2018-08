In einer am Montag veröffentlichten Ansprache aus Anlass des islamischen Opferfestes bezeichnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Krise der türkischen Lira als Angriff auf die heimische Wirtschaft. Ziel sei es die Türkei und ihre Menschen in die Knie zu zwingen, sagte Erdogan. Sein Land habe aber die Macht und die Fähigkeit die Krise zu überwinden. Diejenigen, die meinten, dass sie die Türkei durch den Wechselkurs zum Aufgeben bringen könnten, würden bald sehen, dass sie sich irrten. Die türkische Lira hat seit Jahresbeginn rund 40 Prozent zum Dollar verloren. US-Präsident Donald Trump und Erdogan liegen wegen des in der Türkei festgesetzten US-Pastors Andrew Brunson über Kreuz. Sie verhängten Sanktionen und Strafzölle gegen das jeweils andere Land. Die Lira wertete in den vergangenen Tagen um rund ein Drittel ab. Auch wenn die Abwärtsspirale der Lira am Montag vorerst gestoppt wurde, bleiben die Anleger vorsichtig. Für eine Entwarnung in der türkischen Währungskrise sei es zu früh, hieß es an der Frankfurter Börse. Unterdessen wird in Deutschland über mögliche Hilfen für die Türkei diskutiert. SPD-Chefin Andrea Nahles hatte in einem Zeitungsinterview am Wochenende erklärt, Deutschland müsse die Türkei unter Umständen unterstützen. EU-Kommission Günther Oettinger von der CDU sieht das anders: "Das ist nicht die Aufgabe Deutschlands, das ist die Aufgabe wenn des Währungsfonds, des IWF. Der ist dafür da und ich glaube zuallererst ist Handlungsbedarf in Ankara, nicht in Berlin und nicht in Brüssel." Die Bundesregierung äußerte sich zurückhaltend. Die Frage deutscher Hilfen für die Türkei stelle sich aktuell nicht, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Solche Fragen stünden auch nicht im Vordergrund in Beratungen mit der türkischen Führung.