Bilder in der Regie des türkischen Präsidenten zeigen Recep Tayyip Erdogan beim Singen der Nationalhymne der Türkei, am Montag im Parlament in Ankara. Erdogan schwor nach der Wahl vor gut zwei Wochen nun erneut dem Amtseid. Der von vielen als autoritär kritisierte Präsident sagte bei dieser Gelegenheit: "Als Präsident schwöre ich, dass ich nicht abrücken werden von dem Ideal, demzufolge jeder berechtigt ist, die Menschenrechte und grundlegenden Freiheiten wahrzunehmen, gemäß der Idee des Friedens und des Gedeihens in der Gesellschaft, der nationalen Sicherheit und Gerechtigkeit. Ich schwöre, dass ich der Verfassung treu bleibe, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie, den Prinzipien von Atatürk sowie den Reformen und Prinzipien der säkularen Republik. Um das Dasein und die Unabhängigeit des Staates zu schützen, die unteilbare Integrität des Landes und der Nation, und absolute Souveränität des Landes." Am Tag vor der Vereidigung entließen die Behörden mehr als 18.000 Mitarbeiter vor allem bei Polizei und Militär. Der Regierung zufolge sollte das die letzte Maßnahme im Rahmen des Ausnahmezustandes sein. Seit dem Putschversuch 2016 wurden in der Türkei mehr als 150.000 Mitarbeiter aus dem Staatsdienst entlassen, etwa die Hälfte davon wurde zeitweise eingesperrt oder sitzt noch in Haft. Bei der Wahl am 24. Juni hatte sich Erdogan mit 52,5 Prozent durchgesetzt. Im Parlament kommt seine AKP zusammen mit verbündeten Nationalisten ebenfalls auf eine Mehrheit.