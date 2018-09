Pressebegegnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan im Kanzleramt. Gerade hat ein Journalist nachgehakt, wie es denn um die Freilassung von in der Türkei inhaftierten deutschen Staatsbürgern stehe, als ein Teilnehmer die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Der Mann trägt ein Oberteil mit einem türkischen und einem deutschen Schriftzug, dieser lautet: "Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei". Er wird von Sicherheitskräften aus dem Saal geführt. Merkel und Erdogan hatten bei dem Termin auch ihre Meinungsverschiedenheiten über den Umgang mit oppositionellen Kräften deutlich gemacht. Die Kanzlerin hob hervor, dass jeder in Pressekonferenzen hierzulande das Recht habe, Fragen zu stellen. Mit Blick auf den inzwischen in Deutschland lebenden oppositionellen Journalisten Can Dündar sagte sie: O-Ton: "Die Entscheidung, das will ich nur noch mal sagen, dass Herr Dündar an der Pressekonferenz nicht teilnimmt, hat er persönlich getroffen. Das hat er ja auch öffentlich deutlich gemacht." Erdogan nannte Dündar eine Person, die eigentlich in der Türkei in Haft sein sollte, weil er Staatsgeheimnisse verraten habe. Der türkische Präsident forderte von Deutschland zudem die Auslieferung von Anhängern der Gülen-Bewegung. Hunderte Unterstützer dieser "Terrororganisation" lebten in der Bundesrepublik. Erdogan betonte erneut die Unabhängigkeit der türkischen Justiz. Damit begegnete er Kritik an den Verfahren gegen inhaftierte deutsche Staatsbürger in seinem Land.