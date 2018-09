Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die dreitägige Visite des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland zum Staatsbesuch aufgewertet hat, sorgt hierzulande für kontroverse Reaktionen. Die Sicherheitsvorbereitungen liefen am Mittwoch, einen Tag vor der Ankunft des Gastes, in Berlin auf Hochtouren, sichtbar beispielsweise rund um die türkische oder das Hotel Adlon, wo Erdogan absteigen wird. Die Polizei der Bundeshauptstadt ist Staatsbesuche gewohnt, dieser sei schon eine Herausforderung, so Behördensprecher Michael Gassen. O-Ton: "Wir werden in den kommenden Tagen mit mehreren Tausend Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein. Der Haupt-Einsatztag wird der Freitag sein, weil wir hier eine Vielzahl von Demonstrationen angemeldet haben, die von uns auch betreut werden." "Erdogan not Welcome" lautet das Motto der voraussichtlich größten Demonstration, die am Freitag bis in die Nähe des Schlosses Bellevue ziehen will. Dazu aufgerufen hat ein Bündnis linker und kurdischer Gruppen. Unterstützer Ferhat Ali erklärt den Hintergrund des Protests so. O-Ton: "Ich bin der Meinung, dass wir auf die Straße gehen müssen an dem Tag nicht nur gegen etwas, sondern vor allem für Demokratie, für Pressefreiheit, für Menschenrechte. Und es geht auch darum, unserer Bundesregierung zu zeigen, die den Präsidenten auch empfangen möchte, dass ihre Politik hier vollkommen falsch ist." Der Türkei-Experte Udo Steinbach bewertet das Vorgehen der Bundesregierung ebenfalls kritisch, Deutschland erweise sich einen Bärendienst, meint er. O-Ton: "Einmal, weil wir hier in Deutschland die Polarisierung erleben, auf den Straßen erleben, das ist eigentlich noch nicht dagewesen. Das heißt natürlich, auch wenn es jetzt zu Gewalt kommt, dass auch das Image der Türken, der Muslime, sich weiter verschlechtert. Innenpolitisch tut man sich einen Bärendienst, und außenpolitisch tut man sich auch einen Bärendienst. Die deutsche Politik, so wird es uns doch immer wieder gesagt, beruht auf Werten, beruht auf Menschenrechten, auf Bürgerrechten, auf Rechtsstaatlichkeit. Und dann laden wir einen Despoten, der all diese Prinzipien missachtet, zu einem Staatsbesuch ein. Und ich glaube, das wird ein schwerer Schlag für die Glaubwürdigkeit der deutschen Politik überhaupt." Auch in Köln sind Demonstrationen vorgesehen, dort will Erdogan am Samstag eine Moschee einweihen. Knapp drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln leben in Deutschland, unter ihnen nicht nur Anhänger, sondern auch erbitterte Gegner Erdogans. Streitpunkte gibt es derzeit genug: Vom Kurdenkonflikt über das harte Vorgehen gegen Journalisten bis hin zur Inhaftierung mehrerer Deutscher. Von offizieller Seite werden in Berlin zu hohe Erwartungen ohnehin gedämpft. Von einer Normalisierung der Beziehungen sei man "noch weit entfernt", hieß es im Präsidialamt.