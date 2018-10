Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Saudi-Arabien aufgefordert, Beweise im Fall des verschwundenen regierungskritischen Journalisten Dschamal Chaschoggi vorzulegen. Es reiche nicht aus, wenn die Vertreter des saudiarabischen Konsulats in Istanbul erklärten, Chaschoggi habe das Konsulat wieder verlassen, sagte Erdogan am Montag bei einem Besuch in Budapest. Die Untersuchungen müssten so schnell wie möglich Ergebnisse bringen. Er werde den Fortgang des Falls persönlich verfolgen, so Erdogan. Auch US-Präsident Donald Trump zeigte sich beunruhigt. "Ich bin besorgt deswegen, mir gefällt das gar nicht. Hoffentlich klärt es sich auf. Im Moment weiß niemand irgendetwas. Also mir gefällt das gar nicht." Die türkische Polizei geht nach Angaben aus Ermittlerkreisen inzwischen davon aus, dass der prominente Journalist im Konsulat ermordet wurde. Ein saudiarabischer Vertreter wies dies als haltlos zurück. Dem türkischen Sender NTV zufolge will die Regierung das Konsulat des Königreichs durchsuchen lassen. Chaschoggi hatte die Politik seiner Heimat kritisiert und fürchtete nach eigenen Angaben Vergeltung. Das vergangene Jahr verbrachte er im Exil. Am vergangenen Dienstag betrat er das Konsulat in Istanbul, um Dokumente für seine Hochzeit abzuholen. Nach türkischer Darstellung verließ er es nicht wieder.