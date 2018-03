Die Türkei stehe kurz vor der Eroberung der nordsyrischen Stadt Afrin, sagte der Türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara. Der Kampf gegen die Kurden solle nun auf den Irak ausgeweitet werden. Seit Beginn der Offensive vor zwei Monaten gab es vielerorts Protest. Erdogan sagte am Mittwoch: "Wenn es der Türkei darum ginge Zivilisten zu töten, hätten wir Afrin schon lange eingenommen. Aber wir haben jegliche Rücksichtnahme erfüllt, und sind vorsichtig vorgegangen. Zivilisten werden gerade über einen sicheren Korridor evakuiert." Ein Sprecher der Kurdischen Milliz YPG nannte die rasche Eroberung Afrins unrealistisch und sagte, die Evakuierung von Zivilisten entspräche nicht der Wahrheit. Diese Bilder wurden am Dienstag auf social Media veröffentlicht, sollen aus der Nähe von Afrin stammen den Evakuierungskorridor bestätigen. Der türkische Außenminister Cavusoglu hatte bereits letzte Woche in Aussicht gestellt, die Türkei und die irakische Regierung könnten nach den irakischen Wahlen im Mai eine gemeinsame Militäroperation gegen militante Kurden starten.