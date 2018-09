Fototermin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bei dem Treffen im Berliner Schloss Bellevue am Freitagvormittag hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die politischen Gespräche während seines dreitägigen Staatsbesuchs begonnen. Schon vor dem Treffen hatte Steinmeier erklärt, die Türkei müsse sichtbare Schritte für mehr Rechtsstaatlichkeit unternehmen. Der Besuch Erdogans sei noch kein Ausdruck von Normalisierung in den deutsch-türkischen Beziehungen. Wenn Erdogan bei seinem ersten Staatsbesuch in Deutschland mit allen protokollarischen Ehren empfangen werde, so erweise man damit auch vor allem den Türkinnen und Türken Respekt, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth am Freitag im ZDF. Erdogans erklärtes Ziel des Deutschland-Besuchs ist eine Normalisierung der Beziehungen zu Deutschland. Der türkische Präsident steht zu Hause wegen einer Wirtschaftskrise massiv unter Druck. Die Bundesregierung hatte klargestellt, dass sie der Türkei nicht mit Finanzhilfen bei der Überwindung ihrer Schwierigkeiten helfen wird. Nach seinem Treffen mit Steinmeier traf sich Erdogan mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am Nachmittag ist eine Zusammenkunft mit deutschen und türkischen Wirtschaftsvertretern geplant. Der Tag klingt mit einem Staatsbankett beim Bundespräsidenten aus. Mehrere Organisation haben zu Protestkundgebungen und Demonstrationen gegen Erdogan aufgerufen.