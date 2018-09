Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Berlin bei der symbolischen Kranzniederlegung in der Neuen Wache, der zentralen deutschen Gedenkstätte für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft. Zuvor war der umstrittene Gast bei seinem vieldiskutierten Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen worden. Ein Thema dort waren die gravierenden Unterschiede in der Menschenrechtspolitik beider Länder. Deren Einhaltung in der Türkei forderten am Vormittag einige Dutzend Menschen, sie hielten die Fotos von dort inhaftierten Journalisten in der Hand. Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International Deutschland, formulierte konkrete Forderungen an die deutsche Seite. O-Ton: "Alle Gesprächspartner des Präsidenten, angefangen vom Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin, aber auch die Wirtschaftsvertreter, die die türkische Delegation treffen, müssen daran erinnern, dass eine Normalisierung der Beziehung zur Türkei abhängig ist von der Einhaltung der Menschenrechte, von der Freilassung willkürlich inhaftierter JournalistInnen und Aktivisten. Das muss einfach deutlich im Vordergrund stehen." Ganz anders offenbar die Wahrnehmung von Erdogan und den Entwicklungen in der Türkei bei in Berlin befragten, deutsch-türkischen Moscheegängern. O-Ton: "Es wird ihm immer vorgeworfen, dass er die Freiheit im Land einschränke und dass er die Freiheit, generell die Pressemeinung und die Meinungsfreiheit, einschränke. Aber er selbst hat die Meinungsfreiheit eigentlich in das Land gebracht. Er hat das Land wieder demokratisch gemacht." O-Ton: "Er ist kein Diktator, er ist ein normaler Staatspräsident, ein muslimischer Staatspräsident. Und ganz Afrika und in Afrin unterstützen die ihn. Ich kam neu von der Türkei, also, bin letzte Woche gekommen, da ist alles sehr schön, wie im Paradies." In Deutschland leben knapp drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln, unter ihnen befinden sich Anhänger, aber auch erbitterte Gegner Erdogans. In der Bundeshauptstadt setzte sich am Nachmittag eine Großdemonstration des ErdoganNotWelcome-Bündnisses in Bewegung. Der Zusammenschluss hat ebenfalls für Samstag in Köln zu Protesten aufgerufen, wo Erdogan an der Eröffnungszeremonie einer der größten Moscheen Europas teilnehmen will.