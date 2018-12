Noch diesen Freitag wird die CDU darüber entscheiden, wer die jetzigen Parteichefin, Angela Merkel, im Amt ablöst. Andreas Rinke, Redakteur der Nachrichtenagentur Reuters, verfolgt die Politik der CDU seit über zehn Jahren aus nächster Nähe. Er fasst zusammen, mit welcher Strategie die drei Kandidaten ins Rennen gehen. "Frau Kramp-Karrenbauer, die ganz klar auf ihre Erfahrung setzt, Regierungsverantwortung, die sie in 18 Jahren in verschiedenen Positionen erlebt hat, als Kultus-, Innenministerin und Ministerpräsidentin. Außerdem verweist sie immer darauf, dass sie Wahlen gewonnen hat, anders als die anderen beiden Konkurrenten, und zwar mit Wahlergebnissen, auch über den gewünschten 40 Prozent. Und drittens ist sie als Generalsekretärin schon dabei gewesen, diesen Aufbruch in der Partei zu organisieren mit einer Programmdiskussion, die sie bereits im Februar gestartet hat." Kandidat Friedrich Merz setzt, laut Rinkes Einschätzung, unter anderem auf seine Wirtschaftskompetenz. O-Ton Merz: "Dieses Steuersystem der Bundesrepublick Deutschland versteht wirklich niemand mehr." Auch die langjährige Abwesenheit aus der Politik nutze Merz zu seinen Gunsten. "Sodass er als Hoffnungsträger wiederkommen kann und sagen kann: "Mit mir wird das jetzt anders. Alles das was euch gestört hat kann sich jetzt ändern. Das bedingt natürlich, dass man eine sehr viel härtere Migrationspolitik fährt zum einen, zum anderen in anderen Bereichen wie zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik stärker herausstellt, was man für Gegenkonzepte hat. Und der dritte Kandidat, Jens Spahn, der Jugendliche Angreifer und Außenseiter muss man nach den Umfragen sagen, gibt sich als derjenige, der tabulos alles anspricht und sagt, eine offene Debatte ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir wirklich anders werden können und die Fehler der Vergangenheit aus der Ära Merkel nicht wiederholen." Rinke schätzt, dass die Partei von jedem der drei Kandidaten erwarte, noch eine ganze Weile gut mit Kanzlerin Merkel zusammenarbeiten zu können. Immerhin muss die CDU dem Koalitionsvertrag gerecht werden, und der Erwartung der Bürger, nicht auf Neuwahlen zuzusteuern.