Einen Moment Ruhe, einen Moment Entspannung - gönnt sich Geng Shuai mal zur Abwechslung, der Erfinder dieses Massagestuhls. Denn Hauptberuflich arbeitet der Chinese in der nördlichen Privinz Hebei an genau solchen Dingen. Shuai baut Gegenstände, die das Leben einfacher machen sollen. Wie zum Beispiel ein Fleischerbeil, das gleichzeitig als Handytasche dient. Oder ein Schwert, womit man sich am Rücken kratzen kann. Mit Videos wurde Shuai in China zum Internet-Helden. Beabsichtigt habe er dies nie. Shuai baut nämlich aus Leidenschaft: "Dieser ganze Prozess, eine Idee zu entwickeln und sie mit eigenen Händen in eine Erfindung zu verwandeln, macht mir sehr viel Spaß. Außerdem das Ergebnis, wenn die Erfindung fertig ist, spüre ich Genugtuung. Auch wenn ich positive Rückmeldungen bekomme vor allem von meinen Freunden. Dieser Aspekt ist sogar noch viel wichtiger für mich, denke ich." Von seinen Fans wird er auch liebevoll "The Useless Edison" genannt - zu Deutsch "Der sinnlose Edison". Eine Anlehnung an den US-amerikanischen Erfinder Thomas Edison, dem Anfang des 20. Jahrhunderts eine wichtige Entwicklung der Verfahrenstechnik für die Bereiche Chemie und Zement gelungen war. Ein eher ungewöhnliches Verfahren bietet Shuai mit seinem neuen Roller an. In einem seiner Videos erklärt er: "Es ist mehr oder weniger dasselbe wie ein normales Moped. Aber wenn Sie den Sitz anheben, sehen Sie, dass es sich um eine Toilettenschüssel handelt. Hier können Sie spülen. Ich zeige Ihnen, wie es funktioniert." Seine Begabung kommt nicht von Ungefähr. Als Kind schaute Shuai seinem Vater beim Schweißen zu. Seit dem 16. Lebensjahr hatte er dann mehr als ein Dutzend Jobs ausprobiert. Währenddessen führte ihn seine Leidenschaft immer wieder zurück in die Werkstatt. Im Jahr 2017 dann der Durchbruch. "Der sinnlose Edison" lud seine Machenschaften ins Netz hoch und begeisterte seine ersten Fans. Heute hat er mehr als 2,7 Millionen Follower auf einer chinesischen Kurzvideo-App und rund eine Million bei Twitter. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich durch Werbung, die er in seine Videos einbettet. Nach eigenen Angaben verdient Shuai jetzt drei Mal so viel wie zuvor bei seinem Job als Klempner. In seinem neuen Job darf er alles machen. Auch zwei Umschnallpistolen, die seine Tanzschritte noch besser aussehen lassen, als zuvor.