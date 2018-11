Wer eine Airbnb-Unterkunft in einer israelischen Siedlung im besetzten Westjordanland buchen will, sollte sich beeilen. Denn die Plattform nimmt alle Unterkünfte in israelischen Siedlungen aus dem Programm. Der Grund: Die Siedlungen sind nach geltendem Völkerrecht illegal. Der israelische Tourismusminister nannte die Entscheidung rassistisch. Für die palästinensische Tourismusministerin Rula Ma'aya ist sie aber ein Schritt Richtung Frieden. O-TON RULA MA'AYA, PALÄSTINENSISCHE TOURISMUSMINISTERIN: "Wir begrüßen diese Entscheidung, es ist eine sehr wichtige Entscheidung. Und wir hoffen, dass bald alle anderen Firmen, die im Tourismus tätig sind, nachziehen werden." Israel hat das Westjordanland im Sechstagekrieg 1967 erobert und hält es seitdem militärisch besetzt. Es betrachtet das Gebiet, als die Wiege des Judentums und als Sicherheitspuffer gegen das benachbarte Jordanien. Viele Palästinenser hingegen sehen die Siedlungen als Hindernis auf dem Weg zum eigenen Staat. Auf seiner Website teilte Airbnb mit: Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir Unterkünfte in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland entfernen. Sie sind der Kern des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. Schon seit Langem üben die Palästinenser Druck aus, damit die etwa 200 Unterkünfte ausgelistet werden. Israel betrachtet derartige Boykottaufrufe als parteiisch und antisemitisch. O-TON ODED RIVIVI, BÜRGERMEISTER DER SIEDLUNG EFRAT: "Es ist sehr ärgerlich, denn die Idee hinter Airbnb ist ja, dass sich Menschen treffen, und zwar da, wo sie wohnen. Dass man die Lebensumstände, und ihre Bedürfnisse und vielleicht sogar ihre Träume zu verstehen. Sie geben den Extremisten nach, die kein Interesse an Frieden haben, sondern Leute auseinanderbringen wollen. Das wird den Frieden nicht fördern, sondern antisemitische Entscheidungen einer solchen Organisation." Die israelische Regierung hat nun angekündigt, Klagen gegen Airbnb vor US-Gerichten unterstützen zu wollen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hingegen begrüßte den Schritt und ruft andere Firmen auf nachzuziehen.