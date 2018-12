(KORRIGIERT WURDE DIE ÜBERSCHRIFT. "ERLEICHTERUNG NACH DEM TOD" (NICHT: VERHAFTUNG)) Nach Schrecken und Trauer können die Straßburger jetzt wieder aufatmen. Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter, der am Dienstag mehrere Menschen tötete, ist vorbei. "Gut, dass sie ihn gefunden haben. Sie haben ihn in Neudorf gefunden, ich war mir sicher, dass er noch da ist. So kurz vor Weihnachten sind das gute Nachrichten, der Typ war offenbar nicht sonderlich schlau. Ja, gut. Ein Gefühl der Erleichterung." Sagt dieser Mann, auf dem Weihnachtsmarkt in dessen Nähe sich der Angriff ereignet hatte. Der mutmaßliche Täter wurde am Donnerstagabend in einem Schusswechsel im Stadtteil Neudorf von der Polizisten erschossen, als er das Feuer gegen die Beamten eröffnet hatte. Diese Frau in Paris hat dazu eine zwiespältige Meinung: "Weil man ja auch erfahren will, was ihn dazu gebracht hat. Aber es war vermutlich auch richtig, wenn er angefangen hat zu schießen. Aber es ist immer frustrierend, wenn man nicht weiß, was genau passiert ist." Frankreichs Innenminister Castaner besuchte am Freitagvormittag den Markt und bat die anwesende Presse um Respekt, um die Händler und Passanten in Ruhe wieder zur Normalität zurückkehren zu lassen.