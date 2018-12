Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, fordert ein hartes Vorgehen gegen ein mutmaßlich rechtsextremes Netzwerk in den Reihen der Polizei in Frankfurt am Main. Malchow sagte am Montag in Berlin: O-Ton: "Hier von schwarzen Schafen zu reden, würde das Ganze verharmlosen. Wir haben schwerste Straftaten, das Vertrauen in die Polizei wird durch solche Verhaltensweisen deutlich gestört. Die Menschen stehen nicht auf den Grundlagen des Grundgesetzes, obwohl sie einen Eid geschworen haben. Wir wollen solche Leute nicht in der Polizei haben". Das Landeskriminalamt von Hessen leitete Ermittlungen ein. Die mutmaßlichen Taten der fünf Polizeibeamten vom 1. Frankfurter Polizeirevier waren nach Medienberichten durch Drohungen gegen eine Anwältin von NSU-Opfern bekanntgeworden. Demnach sollen die Beamten der Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz einen Drohbrief gefaxt haben, der mit 'NSU 2.0' unterzeichnet gewesen sei und in dem unter anderem das "Schlachten" der Tochter angedroht wurde. Auch die Privatadresse der Familie sei genannt worden. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU sagte dazu in München: O-Ton: "Eines muss zweifelsfrei klar sein: Polizeibeamte müssen zweifelsfrei auf dem Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen. Und an dieser Einstellung von Polizeibeamten darf es nicht den geringsten Zweifel geben." Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU sagte in Berlin, er wolle bei diesem Vorgang mit großer Entschlossenheit vorgehen: O-Ton: "Das ist eine sehr ernste Geschichte. Da muss man sehr sorgfältig rangehen. Ich gehe davon aus, dass das sehr intensiv und umfassend aufgeklärt wird." Die fünf Polizeibeamten aus Frankfurt am Main wurden laut Polizeiführung zunächst ihrer Dienstgeschäfte enthoben. Laut einer auf Twitter veröffentlichten Meldung will die Polizeiführung weitere Konsequenzen ziehen, sollten die Ermittlungen die Vorwürfe des Verwendens volksverhetzender, fremdenfeindlicher und beleidigender Inhalte bestätigen.