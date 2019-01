Auf den Bildern der Überwachungskamera aus der nordirischen Stadt Londonderry, die die Polizei am Sonntag veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie Menschen und Fahrzeugen an einem geparkten Auto vorbeigehen oder vorbeifahren, bevor dieses explodiert. Nach Behördenangaben wurde bei dem Anschlag am Samstag im Stadtzentrum niemand verletzt. Der Autobombenanschlag geht nach Einschätzung der Polizei vermutlich auf das Konto einer Splittergruppe der militanten Untergrundorganisation IRA. Es sei reines Glück gewesen, dass nicht mehr passiert sei, sagte der stellvertretende Polizeichef Mark Hamilton am Sonntag. "Wir hatten eine Bombe, die an den Häusern der Leute vorbeigefahren ist, ein sehr instabiler Sprengsatz, der jederzeit hätte explodieren können. Eine kaltblütige Tat, eine vorsätzliche Tat gegen die Menschen von Derry und gegen die örtliche Polizei. Ein vorsätzlicher Versuch, die Gemeinschaft zu schädigen, was wir alle verurteilen müssen." Zwei Personen seien festgenommen worden, sagte Hamilton. Die Ermittlungen richteten sich in erster Linie gegen die sogenannte New IRA. Die Organisation hat in den vergangenen Jahren immer wieder sporadisch Anschläge verübt. Die Nationalisten lehnen das 1998 geschlossene Friedensabkommen ab.