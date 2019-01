Die Veröffentlichung von Daten Hunderter Politiker und Prominenter hat umfassende Ermittlungen der Sicherheitsbehörden ausgelöst. Daran beteiligt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. Man gehe derzeit von rund 1000 Fällen aus, sagte BSI-Präsident Arne Schönbohm. Fast alle im Bundestag vertretenen Parteien seien betroffen, aber auch Abgeordnete der Landtage und Mitarbeiter in Kommunen. Es handele sich um ein sehr flächendeckendes Phänomen. "Sie haben eine höhere zweistellige Zahl von Angriffen, die sehr erfolgreich waren, wo man eingedrungen ist in die Accounts, wo man auch einzelne Daten hat abziehen können, auch Dokumente, wie vielleicht auch eine Kopie eines Personalausweises und andere. Über diese Infektion scheint man auch andere Daten haben abgreifen zu können, wie zum Beispiel Vor- und Nachname, aber auch die Handy-Nummern." Das Regierungsnetz der Bundesregierung sei nicht betroffen, sagte Schönbohm. Betroffen ist aber der Journalist Hajo Seppelt. In welchem Umfang und vor welchem möglichen Hintergrund ist ihm selbst noch unklar: "Also das, was ich da gesehen habe, ist nicht sonderlich viel, das war meine Handy-Nummer. Ob es noch mehr gibt, kann ich nicht beurteilen. Insofern würde ich mich jetzt auch mit einem weiteren Kommentar diesbezüglich zurückhalten. Klar ist aber natürlich, dass auch die Handy-Nummer in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat." Er mache sich schon Gedanken, wie er seine Informationen künftig schützen müsse, sagte Seppelt. Auch er sei hier verunsichert. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sprach von einem schweren Anschlag auf die Demokratie und forderte eine umfassende Aufklärung: "Was aus meiner Sicht besonders verwerflich ist, dass auch Familienangehörige, Kinder von Journalisten, von Politikern betroffen sind, dass Chat-Verläufe, dass persönliche Daten öffentlich gemacht worden sind. Das geht überhaupt nicht, widerspricht Gesetzen, die wir in unserem Land haben. Und ich erwarte und sage das noch einmal, dass mit aller Konsequenz hier aufgeklärt wird und dass die Sicherheitsbehörden, die offensichtlich hier versagt haben, ihre Aufgaben wahrnehmen." Eine zentrale Rolle spielte in der Affäre ein Twitter-Account, von dem aus die Daten weitergeleitet wurden. Er wurde gesperrt.