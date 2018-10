Sie sind gekommen, um einander Trost zu spenden, vor allem aber, um Abschied zu nehmen. Angehörige der getöteten Fernsehjournalistin Viktoria Marinova haben sich in ihrer bulgarischen Heimatstadt Russe versammelt. Neben ihrer Familie kamen auch Hunderte Einwohner der Stadt an der Donau. Bei ihrem Lebensgefährten und ihrer Tante herrschte am Freitag noch immer Fassungslosigkeit. "Ich kann natürlich nur Gutes von Viky berichten. Sie war einzigartig, sie hat immer für die gute Sache gearbeitet, für die Unterprivilegierten, Waisen.. Ich hoffe, dass andere ihrem Beispiel folgen werden." "Dieser Mord hat uns alle schockiert, es ist so grausam. Es wäre eine Schande, wenn der Täter nicht Lebenlänglich bekäme." Die Leiche der 30-Jährigen, die in Ruse eine regionale Fernsehsendung moderierte, war am vergangenen Samstag in einem Park der Stadt gefunden worden. Nach Polizeiangaben hatte man sie vergewaltigt, geschlagen und stranguliert. In ihrer TV-Sendung am 30. September hatte sie zwei Journalisten vorgestellt, die einen mutmaßlichen Korruptionsfall recherchierten. Dabei soll es um den Missbrauch von EU-Mitteln gegangen sein. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat mitgeteilt, es gebe keine Hinweise auf eine Verbindung zur Arbeit Marinovas. Verdächtigt wird ein 20-jähriger Bulgare, der am Dienstagabend in Stade bei Hamburg verhaftet wurde. Er gab an, im betrunkenen Zustand eine ihm unbekannte Frau geschlagen zu haben. Er habe aber nicht vor gehabt, sie zu töten, zu berauben oder zu vergewaltigen.